إحذروا البطاطا خضراء اللون لا تأكلوها.. وإليكم السبب المهم

تعتبر البطاطا بوصفاتها المختلفة من أكثر أنواع الطعام شعبية حول العالم. ويمكن تناولها مشوية او مقلية او مطهوة على البخار أو على شكل بوريه…

وما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أنه من الأفضل عدم اختيار البطاطا الخضراء. وأشارت دراسة أجريت في جامعة نبراسكا لينكون الأميركية إلى أن هذا النوع من البطاطا يحتوي أيضاً على الكثير من السولانين وهي مادة سامة قد تسبب الإسهال والقيئ والدوار والصداع ومشاكل صحية أخرى.

وقالت أليكساندرا بافليستا المشرفة على الدراسة إن شخصاً يزن 45 كيلوغراماً قد يمرض في حال تناول 450 غراماً من البطاطا الخضراء.

ولهذا دعت إلى حفظ هذه الخضار في مكان منعش بعيداً عن الضوء لأن هذا يمنع تكون المادة السامة. ونصحت بالتخلص من البطاطا ذات الطعم المر.