إحراق رجل حتى الموت بعد اغتصابه لفتاة معاقة ذهنيا

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام جماعات أهلية في جنوب إفريقيا بإحراق رجلا في قرية ” موهوفويا ” في ليمبوبو بجنوب إفريقيا يبلغ من العمر 39 عاما حتى الموت .

وذلك على إثر قيامه باغتصاب فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما وهي معاقة ذهنيا .

وذكرت الشرطة إنه تم العثور على رفات رجل محترق في هذه القرية .. كما ذكرت تفاصيل الحادث التي تعرضت له الفتاة .

حيث كانت تسير مع مجموعة من النساء فهاجمهن ذلك الرجل فركضن وهربن تاركين الفتاة بمفردها فارتكب فعلته وقام باغتصابها .

وتمكنت جماعات أهلية من القبض على على هذا الرجل بعد تتبعه من خلال أقوال النساء اللاتي شاهدن الحادث وقاموا بوضع الحطب حوله وأشعلوا النيران فيه حتى الموت .

وباءت محاولات الشرطة في معرفة منفذي هذا العمل ضد الرجل بالفشل بعد فتح الشرطة تحقيقات لمعرفة تلك الجماعات .