مصر.. إخلاء سبيل “ملك الكاشف” الناشطة المتحولة جنسيا

أمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل سجينة شابة متحولة جنسيا اعتقلت في شهر آذار/مارس 2019 بتهم عدة منها الانضمام لجماعة “إرهابية”.

وأكدت هدى نصر الله محامية ملك الكاشف، المعروفة بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا في مصر، تنفيذ أمر إخلاء السبيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان قد ألقي القبض على ملك الكاشف (19 سنة) ووجهت اليها اتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على “الإخلال بالنظام العام”.

وقررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الناشطة البالغة من العمر 19 عاما بضمان محل إقامتها على ذمة التحقيقات التي تجري معها، وتم تنفيذ أمر إطلاق سراحها من قسم شرطة الهرم جنوبي العاصمة المصرية.

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وجاء قرار السلطات المصرية بعد ثلاثة أسابيع من تقدم 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان بالتماس لمقرري الأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عن الناشطة المحبوسة في ظروف احتجاز وصفوها بـ “غير المناسبة لحالتها”.

وجاء في الالتماس أن ملك في مرحلة عبور لإعادة تعيين نوع الجنس، تحت إشراف طبي بموافقة اللجان الحكومية المختصة، وتتطلب هذه المرحلة رعاية بدنية ونفسية مستمرة، كما تتطلب الحالات المماثلة تعاملا مختلفا من السلطات، حال استجوابهم أو إيداعهم مقار الاحتجاز.

وكانت ملك الكاشف لفتت الأنظار في شباط/فبراير 2017 عندما تحدث صراحة عن تحولها جنسيا في برنامج تلفزيوني يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وفي تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت ملك الكاشف كذلك عن تعرضها للتحرش من أفراد من أسرتها بعد تحولها من ذكر إلى أنثي.

في كانون الثاني/يناير 2019 قضت محكمة مصرية بمعاقبة مذيع تلفزيون بالحبس سنة لإجرائه مقابلة مع رجل مثلي العام الماضي.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر قرارا بـ”منع ظهور مثليين أو بث شعاراتهم” بعد أن ظهر علم المثليين في حفل في القاهرة عام 2017.