إذا تواجدت في هذه القرية.. فستصحو كل يوم لتجد المال على أرصفتها!

منذ العام 2014، ظهرت بشكل منتظم مجموعات من الأوراق المالية في شوارع قرية إنكليزية، ما أثار حيرة سكان قرية ​بلاكهول كوليري​ الذين أبلغوا الشرطة بالأمر لعدة مرات من دون أن ينكشف اللغز، لكن وبعد سنوات، ظهرت الحقيقة : “لم يسقط المال من السماء، ولكنه جاء من جيب “السامريين الصالحين” الذين اعترفوا بفعلتهم للشرطة التي أعلنت اثنين من المتبرعين السخيين أرادا التعبير عن امتنانهم للقرية التي تربطهما بها علاقة عاطفية، والتي منحتهما يوما ” مفاجأة غير متوقعة “، حسب تعبيرهما.

الشرطة لم تكشف عن المفاجأة التي دفعت هذين السخيين لتوزيع الأموال كل صباح على أهالي القرية، لكنها قالت إن الحزم تركت عن عمد في الشوارع في الأماكن التي من المرجح أن يجدها فيها المحتاجون للمال، حسب صحيفة الغارديان.

إشارة إلى أن هذه القرية هي منجمية وقد مرت بظروف قاسية بعد إغلاق المناجم في الثمانينيات من القرن العشرين، كما أنها معروفة في المملكة المتحدة بأنها موقع تصوير فيلم Get Carter على شاطئها لمايكل كين، وهو قصة لرجل عصابات عديمي الضمير يقوم بجمع ديون غير مسددة من سماسرة الرهن في لاس فيغاس.