تمكن مجموعة من الشباب الإسرئليين من العثور على كنز من العملات الذهبية يوم أمس الإثنين في فلسطين .

والتي كانت مخبأة في وعاء من الطين منذ أكثر من 1200 عام حيث تعود إلى زمن الخلافة العباسية في فلسطين والتي كانت تتعامل بالقطع الذهبية والفضية .

وقالت مديرة بعثة التنقيب ” ليئات ناداف زيف ” أن من دفن هذا الكنز قام بذلك قبل أكثر من 1000 عام وإنه كان يتوقع استعادته حيث ثبت الوعاء بمسمار حتى لا يتحرك .

وأضافت أن الكنز المدفون في الأرض كان في جرة خزفية تحتوي على 425 قطعة نقدية ذهبية مصنوعة من الذهب النقي عيار 24 قيراط ويعود معظمها إلى العصر العباسي في القرن التاسع .

كما أكد ” روبرت كول ” خبير عملات لدى سلطة الآثار بأن هذه العملات كانت تساوي قدرا كبيرا من المال في ذلك الوقت حيث كان بمقدور شخص أن يشتري بهذا المبلغ منزلا فاخرا في واحد من أفضل أحياء الفسطاط وهي العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك الأيام .