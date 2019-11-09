إسرائيل تنعي وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مساء يوم الخميس الماضي تنعي بها وفاة الفنان المصري ” هيثم أحمد زكي ” الذي وافته المنية فجر الخميس عن عمر يناهز 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .

وكتبت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها : ” نيابة عن عشاق السينما المصرية في إسرائيل .. يؤسفنا جدا رحيل الفنان المصري القدير هيثم أحمد زكي في عز شبابه بصورة مفاجئة بعد مسيرة فنية وبطولات سينمائية وتلفزيونية تابعنا منها ما تيسر .. الله يسكنه فسيح جناته ” .

نيابة عن عشاق السينما المصرية في #إسرائيل يؤسفنا جدا رحيل الفنان المصري القدير #هيثم_احمد_زكى، في عز شبابه بصورة مفاجئة ، بعد مسيرة فنية وبطولات سينمائية وتلفزيونية تابعنا منها ما تيسر.

. الله يسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/NKLLaeY4Dl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 7, 2019

كما نشر حساب السفارة الإسرائيلية في القاهرة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نعيا للفنان الراحل جاء فيه : ” هيثم إبن الفنان القدير أحمد زكي .. كان الفنان الشاب محبوبا وسط زملائه وكان لديه متابعون بكل تأكيد في إسرائيل كما كان له في مصر .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر ” .