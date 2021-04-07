كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” زوج الفنانة ” ياسمين صبري ” بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي قام بإجرائها يوم أمس الثلاثاء .. لينتقل أحمد أبو هشيمة إلى منزل آخر يمتلكه ليكون بمعزل عن أسرته وبدأ في تلقي البرتوكول العلاجي اللازم .

وعن ياسمين صبري فهي تعيش حالة من القلق حيال إصابة زوجها بالفيروس وكونها مخالطة مباشرة لها .

كما أجرت مسحة طبية من المقرر أن تظهر نتيجتها مساء اليوم الأربعاء وبدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة .. فيما قام باقي أفراد أسرة أبو هشيمة بعمل مسحات للإطمئنان على أنفسهم .