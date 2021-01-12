أعلن الناقد الفني المصري ” طارق الشناوي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابة الإعلامي المصري ” مفيد فوزي ” بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في منشوره قائلا : ” الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا .. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري ” .

وتابع طارق الشناوي : ” أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي .. لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده .. ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائمًا تبرع في سردها لنا ” .

وعلى جانب آخر خرجت ” حنان مفيد فوزي ” إبنة الإعلامي المصري بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها .

فقالت أن والدها في تحسن كبير وكان قد أصيب بفيروس كورونا منذ 17 يوما وتعافي حاليا منه وهو في فترة النقاهة واجتاز الصعب .

وأضافت متحدثة عن سبب عدم إعلانها للخبر : ” على راسي كل المحترمين الذين سألوا عنه لكن السوشيال ميديا بقدر ما هي قناة تواصل بقدر ما لها استخدامات سلبية وأنا استطعت أن أحمي والدي في هذا الظرف الصعب لكن الحمد لله هو حاليا بخير وسلام ” .