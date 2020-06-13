أعلنت ” إيلينا زيلينسكايا ” زوجة الرئيس الأوكراني ” فلاديمير زيلينسكي ” في منشور لها يوم أمس الجمعة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت قائلة : ” تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا .. أخبار غير متوقعة ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي ” .

وأشارت إلى إنها لم تدخل المستشفى وتشعر بإنها على ما يرام لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما التي جائت نتيجة فحوصهم سلبية .

وقال بيان المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية أن مكان وتوقيت حدوث العدوى لا يزالا غير معروفين .. وتم إبلاغ جميع الأشخاص الذين اختلطوا بإيلينا زيلينسكايا على الفور بالخطر المحتمل للإصابة وتم إعلامهم بضرورة الحفاظ على العزلة الذاتية وأهمية إجراء فحص مخبري .

وأضاف البيان أن الرئيس الأوكراني قد ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة مضيفا : ” الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية .. كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية ” .