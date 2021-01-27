افتتح وزير الثقافة الفلسطيني ” عاطف أبو سيف ” اليوم الأربعاء شارعا يعد من أحد الشوارع الرئيسية في مدينة طولكرم يحمل إسم المخرج السوري الراحل ” حاتم علي ” .

وشارك في حضور الإفتتاح محافظ طولكرم ” عصام أبو بكر ” وقائد المنطقة العميد ” جمال أبو العز ” وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات الثقافية والجهات المختصة ذات العلاقة .

وأشار وزير الثقافة الفلسطيني إلى أن سبب تسمية هذا الشارع بإسم حاتم علي يرجع إلى دور الأخير في إبراز القضية الفلسطينية وإسهاماته الدرامية خاصة مسلسل ” التغريبة الفلسطينية ” ومن باب التقدير والامتنان والوفاء له وتخليدا لذكراه .

فقال : ” هي لفتة بأن فلسطين لا تنسى من يقف إلى جانب قضيتها العادلة ويساندها .. وهي رسالة إلى الفنانين العرب أن يعملوا من أجل قضيتهم العربية الأولى قضية فلسطين ” .