أطلق مجموعة من الشباب السوداني حملة لجلد النساء غير المحجبات بالسياط في السودان .

وهو الأمر الذي أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المنصات النسائية التي ردت بحملات مضادة لهذه الحملة .

ومن أبرز الحملات المضادة جاءت حملة ” شيلي حجر ” .. كما خرجت الفنانة ” هدى عربي ” وهددت كل من يروج لحملة جلد النساء الغير محجبات بأن هنالك رجالاً سيتصدون لها .

كما حذر عدد من أعضاء لجان المقاومة من التعرض لأي امرأة مهما كان شكلها وإن كانت محجبة أو لا .. وأكد النشطاء على ضرورة سن قوانين لحماية النساء العربيات اللواتي لا زلن يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب بسبب شكلهن .