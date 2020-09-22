تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صورة لنجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” من أحد المطارات الأمريكية والتي ظهرت بها بإطلالة صادمة لمتابعيها .

حيث ظهرت كيم كارداشيان بدون مكياج بوجه شاحب يبدو عليه التعب وبشرة باهتة .. كما بدت الهالات السوداء ظاهرة حول عينها وكأنها لم تنم لساعات طويلة .

وجاءت تعليقات المتابعين على هذه الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي البعض منها يتحدث عن صدمته برؤية كيم كارداشيان بهذا الشكل .. والبعض الآخر برر ذلك بإنه بسبب مرضها الجلدي الذي كشفت عنه وهو الصدفية وتحاول أن تتعالج منه .