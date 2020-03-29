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إعفاء الشيخ صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء بعد تغريدة مثيرة للجدل!

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صالح المغامسي

صالح المغامسي

نشر صالح المغامسي، السبت، تغريدة عقّب فيها على تغريدة سابقة “لم يوفق بها” على حد تعبيره، قدم فيها 3 أسباب لفرع البلاء وكشف الوباء، في الوقت الذي حذف جملة “إمام وخطيب مسجد قباء” من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قد أصدر قراراً، أمس السبت، بتكليف الداعية سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء.

 

المغامسي قال في آخر تغريدة له: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.

وكان المغامسي قد حذف التغريدة التي تطرق فيها لأسباب رفع البلاء ونشرها بتاريخ الـ27 من الشهر الجاري، حيث قال فيها: “نهنء في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين وأضيف من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار.. الاحسان إلى الفقراء والمنقطعين.. العفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين”.

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