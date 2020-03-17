إعلامية أردنية تتعرض للإيقاف عن العمل بسبب ” الطماطم والكاتشب “

أصدر ” محمد بلقر القاضي ” مديرعام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إيقاف المذيعة الأردنية ” لارا طماش ” وذلك بسبب خطأ مهني أثناء ‏تعليقها على زيارة الملكة ” رانيا العبد الله ” لإحدى شركات ألعاب الفيديو الأردنية .

حيث تحدثت لارا طماش في حلقة من برنامجها ” أنت ” عن زيارة الملكة رانيا إلى مقر شركة ” طماطم ” ويبدو أنها لم ‏تكن ملمة بتفاصيل عمل الشركة أو بالفكرة العامة للمنتج الذي تختص به .

فعلقت بأنها زيارة لشركة تصنيع ” الكاتشب ” وهو الأمر الذي ‏أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الشركة لنشر فيديو تعريفي عن منتجاتهم الحقيقية وهي ألعاب الفيديو .

ومن جانبها خرجت لارا طماش للاعتذار وللتعبير عن أسفها عن هذا الخطأ الغير مقصود من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإحتماعي ” فيس بوك ” .

فكتبت : ” الأعزاء المتابعين .. نظرا للخطأ غير المقصود بما يخص عمل شركة طماطم للألعاب الإلكترونية في برنامج أنت الذي يبث على شاشة التليفزيون الأردني .. اعتذر بإسمي لإدارة الشركة والعاملين فيها والمشاهدين الكرام عن هذا الخطأ الغير مقصود ” .

وتابعت : ” ونثمن جهود الطاقات الشابة التي تعمل على ترجمة محتوى الألعاب باللغة العربية في العالم العربي .. وعليه اقتضى التنويه راجية قبول اعتذاري ” .