أعربت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عن استيائها ورفضها لما تضمنته إحدى حلقات برنامج ” ليالي الكويت ” التي تقدمه الإعلامية الكويتية ” غادة الرزوقي ” من إساءة للموسيقار المصري الراحل ” محمد عبد الوهاب ” .

حيث نشرت مي العيدان مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستجرام من البرنامج الذي ظهر فيه الضيف وهو يهاجم محمد عبد الوهاب ويصفه ب ” الحرامي ” .. لتبادله غادة الرزوقي الضحك وترد قائلة : ” اتهام خطير .. لكن ترى كلنا ندري ” .

وعلقت مي العيدان على الفيديو فقالت : ” والله عيب برنامج في تلفزيون حكومي تلفزيون دولة الكويت الرسمي يتم وصف قامة كبيرة مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب بالحرامي .. الحين قدم أغنية موال جبل التوباد صار حرامي الموال مقامه الموسيقي واحد ” .

وتابعت : ” والمشكلة الأكبر إن المذيعة غادة الرزوقي تقوله ندري إنه حرامي .. أنا احترم وايد غادة واحبها جدا لكن أغلطت غلطة جسيمة إنتي موظفة رسمية بتلفزيون الكويت المفروض ترفضين هذه الإساءة بحق موسيقار كبير مثل محمد عبد الوهاب اللي غنوله فطاحل المغنيين العرب من أم كلثوم ونازل ” .

وأضافت العيدان : ” إنتوا تدرون إن أولاد محمد عبد الوهاب وأحفاده يقدرون يرجعون على وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت والفنان عباس البدري والمذيعة برفع قضية بتهمة الإساءة لأبيهم أو جدهم ووصفه علانية وبتلفزيون الدولة إنه حرامي .. كلمة حرامي ما تنقال عن محمد عبد الوهاب وهل وزير الإعلام عبدالرحمن المطبري يقبل بهذه الإساءة ” .