نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” علقت من خلاله على أزمة الفنان المصري ” محمد رمضان ” الأخيرة .

وذلك بعد تداول صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من المشاهير الإسرائيليين وهو الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات والغضب ضده واتخاذ نقابة المهن التمثيلية في مصر قرارا بإيقافه عن التمثيل لحين انتهاء التحقيق معه .

وأعربت مي العيدان في الفيديو وذلك للمرة الأولى عن تعاطفها مع محمد رمضان ودفاعها عنه فقالت : ” أنا حابة اتكلم عن هذا الموضوع بالذات لأول مرة راح أقف مع محمد رمضان لأنه في هذا الموقف مظلوم .. أنا ما أدري العالم شلون يفكر وين المشكلة إن محمد رمضان يتصور مع مشاهير إسرائيليين ” .

وتابعت : ” إنتم في مصر في بينكم وبين إسرائيل تطبيع وعندكم سفارة إسرائيلية وفيه علاقات دبلوماسية بينكم وبين إسرائيل .. أنور السادات راح تل أبيب ونجيب محفوظ راح لإسرائيل وهو من أشهر كتاب مصر .. هو شنو ذنبه الرجل إيش عرفه كل واحد يتصور معاه هيطلب منه الباسبور ” .

وأضافت : ” محمد رمضان مو إني ما أحبه أنا ما اطيقه بس الحق حق وما يصير إن الرجل يظلم .. روحو شرم الشيخ وروحو طابا وهتشوفون إسرائيليين هناك جت على محمد رمضان جت على هالمسكين ” .