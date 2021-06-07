كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن دخولها المجال الفني بخوضها لتجربة التأليف لأول مرة وذلك بعد أن وقعّت رسمياً مع إحدى شركات الإنتاج .
فنشرت مي العيدان في تغريدتها صورة من العقد وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله وبفضل من الله تم الاتفاق والتوقيع مع أحد شركات الإنتاج على أول مسلسل من قصتي وسيناريو وحواري ” .
وتابعت : ” تقع أحداثه في ٣٠ حلقة وبطولة نخبة من النجوم على أن يتم تصويره خلال الفترة القريبة جدا على أن يتم عرضه بشهر ٩ وسيتم إعلان القنوات التي سيتم عرض المسلسل عليها والله ولي التوفيق ” .