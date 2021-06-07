كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن دخولها المجال الفني بخوضها لتجربة التأليف لأول مرة وذلك بعد أن وقعّت رسمياً مع إحدى شركات الإنتاج .

فنشرت مي العيدان في تغريدتها صورة من العقد وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله وبفضل من الله تم الاتفاق والتوقيع مع أحد شركات الإنتاج على أول مسلسل من قصتي وسيناريو وحواري ” .

وتابعت : ” تقع أحداثه في ٣٠ حلقة وبطولة نخبة من النجوم على أن يتم تصويره خلال الفترة القريبة جدا على أن يتم عرضه بشهر ٩ وسيتم إعلان القنوات التي سيتم عرض المسلسل عليها والله ولي التوفيق ” .

الحمدالله وبفضل من الله تم الاتفاق والتوقيع مع احد شركات الانتاج على اول مسلسل من قصتي وسيناريو وحواري تقع احداثه في ٣٠ حلقه وبطولة نخبه من النجوم على ان يتم تصويره خلال الفتره القريبه جدا على ان يتم عرضه بشهر ٩ وسيتم اعلان القنوات التي سيتم عرض المسلسل عليها والله ولي التوفيق pic.twitter.com/sUuhNzxFpG — مي العيدان (@mayal3eidan) June 6, 2021