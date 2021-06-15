أعلنت الإعلامية الأمريكية بشبكة سي إن إن ” كريستيان أمانبور ” خلال إذاعتها لحلقة برنامجها ” أمانبور ” عن إصابتها بسرطان المبيض وبدئها جلسات العلاج الكيميائي التي ستستمر بها لبضعة أشهر .

وأشارت كريستيان أمانبور التي تبلغ من العمر 63 عاما إلى أن الأسابيع الأربعة الأخيرة كانت بمثابة دوامة توتر بالنسبة لها حيث تم تشخيصها خلالها بإصابتها بسرطان المبيض وخضعت لعملية جراحية كبرى لاستئصال الورم .

وأعربت الإعلامية الأمريكية عن اطمئنانها لمستقبل النظام الصحي البريطاني موضحة أنها أرادت الحديث عن مرضها توخياً للشفافية .

كما دعت جميع النساء إلى الخضوع لفحوص التشخيص في وقت مبكر ناصحة إياهم بالإطلاع على المعلومات المتعلقة بهذا المرض والخضوع لفحوص منتظمة والحرص على عدم تجاهل مخاوفهن الطبية المشروعة .