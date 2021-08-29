نشرت الإعلامية الإماراتية ” مريم الكعبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أشادت من خلالها بلقاء الفنانة المصرية ” منى زكي ” مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في برنامجها صاحبة السعادة في أولى حلقات الموسم الجديد .

ووجهت مريم الكعبي رسالة إلى مدعي النجومية ومحدثي النعمة على حد وصفها دون ذكر أسماء دعنهم من خلالها بمشاهدة هذا اللقاء وتعلم كيف يكون النجم الحقيقي .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أدعو مدعي النجومية من محدثي النعمة لمتابعة لقاء النجمة منى زكي مع صاحبة السعادة إسعاد يونس ليتعلموا كيف يكون النجم الحقيقي ” .