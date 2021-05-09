أعلنت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عن دعمها للفنان المصري ” محمد رمضان ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجهة من خلاله رسالة إلى مهاجميه .

فكتبت فجر السعيد في منشورها : ” يقولون الفنان الأسطورة محمد رمضان ليس نمبر وان .. اومال بتجيبوا سيرته في كل برامج رمضان وكل ضيف لازم تسألونه عن محمد مضان ليه .. لإنه نمبر وان ولو كره الكارهون أحاديثكم كلها عنه ” .

وتابعت : ” شاغلكم ليل نهار وحتى لما حبيتو تنافسوه في أعمال تصورتم أنها ستنهي الأسطورة عملتوا زي اللي يفك العملة .. فكيتو رمضان في 2 وثلاثة ممثلين من الصف الأول .. بطولات جماعية لن تنتج نمبر وان بل نمبر 2 أس تربيع .. حقيقة ” .