نشرت الإعلامية الإماراتية ” مشاعل الشحي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام بواسطة خاصية الاستوري كشف من خلاله عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري وخضوعها لعملية جراحية .

وظهرت مشاعل الشحي في بداية الفيديو وهي تتواجد بأحد المستشفيات جالسة على كرسي متحرك .

ثم ظهرت بعد ذلك مستلقية على سرير المشفى وأوضحت في حديثها عن أنها ستخضع لأربعة أنواع من الأشعة المغناطيسية لمعرفة ما إذا كان النزيف الموجود عندها داخل العمود الفقري قد توقف أم لا .

وأشارت إلى أن نتيجة هذه الأشعة هي التي ستحسم مصير خضوعها لعملية جراحية ثانية .. فقالت : ” عندي 4 أنواع من الأشعة المغناطيسية إن شالله يارب الدكتور يبشرني بالنتايج ” .

وتابعت مشاعل الشحي : ” كل شي تمام وإن شالله نتايج الأشعة باكر تكون كلها تمام حتى لا أرجع أسوي عملية تانية يا رب لأني صدق عانيت وايد هالفترة .. بخبركم بكل شيء قريبا لكن أعطوني وقت ” .