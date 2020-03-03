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إعلامية كويتية تثير الجدل بتصريحاتها : ” الزواج عندنا بالكويت مثل البطيخة “

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإعلامية كويتية تدعى ” يسرا محمد ” خلال لقاءا لها مع ” BBC عربي ” تحدثت فيه عن طريقة الزواج في دولة الكويت .

حيث وصفت يسرا محمد الزواج في دولة الكويت ك ” البطيخة ” قائلة : ” إحنا الزواج عندنا في المجتمع الكويتي كان مثل البطيخة .. ما عندنا خطوبة فلازم عقد قران على طول ” .

وتابعت : ” عندنا فقط الرؤية الشرعية مرة واحدة وكلمها الرجل كلمتين على استحياء .. وإذا في عوائل شوية منفتحة ممكن تسمح بمكالمة واحدة على التليفون ” .

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين وخاصة النشطاء الكويتيين الذين اعتبروا تصريحات يسرا محمد مسيئة للمجتمع الكويتي ولعاداته وتقاليده وسخرية منها .

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