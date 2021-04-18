كشفت الإعلامية ” عائشة الرشيد ” في تصريحات لموقع ” صدى البلد ” عن توفر معلومات لديها حصلت عليها من مصادر موثوقة تشير إلى مخطط يقوده جماعة الإخوان المسلمين ضد دولة الكويت .

فقالت عائشة الرشيد أنه وفقا لما استندت إليه من أدلة ومعلومات أنه تم تدريب 150 شخصا من الكويت لتأسيس جماعات ذات بيعة لإثارة الفتن والبلبلة بالشارع الكويتي وإنطلاق الثورات التي تكون بدايتها من الكويت دون ظهورهم بالصورة .

وأضافت أنه تم رصد 34 مليون دينار من الحزب الذي خصص تمويلات لشراء الولاءات والحسابات الوهمية والكُتاب والأسلحة باتفاق على أن يكون النزول للشارع في فترة أقصاها نهاية 2021 .