وجهت الإعلامية ” أسماء مصطفى ” رسالة إلى الجمهور طالبتهم من خلالها بالدعاء لها بالشفاء ولوالدتها بالصبر بسبب معاناتها مع مرض السرطان .

فكتبت أسماء مصطفى في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” من أصعب الابتلاءات فى الحياة إن الأم تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة .. الضنا غالي ” .

وتابعت : ” أنا بدعي لنفسي بالشفا وبدعى لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها .. بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام لأمه كى تقر عينها ولا تحزن ردني لأمى بالصحة والعافية كى تقر عينها ولا تحزن .. أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء فى حد من أولادها ” .

وأضافت : ” أدعوا لأمى ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب .. عارفة إن صعب عليها تشوفنى كده قدامها .. صعب قوى ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتى بس هى أمي وصاحبتى وأختى وبنتي .. أنا منها وهى مني .. يا رب فرح قلبها وصبرها ” .

يذكر أن أسماء مصطفى المذيعة بقناة إكسترا نيوز كانت قد أعلنت في شهر إبريل الماضي عن إصابتها بمرض السرطان وخضوعها لعملية جراحية دقيقة للتخلص من ورم خبيث .