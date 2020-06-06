نشرت الإعلامية المصرية ” دينا زهرة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلالها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد إجرائها للمسحة الخاصة بالفيروس للتأكد من إصابتها به من عدمه والتي جاءت نتيجتها إيجابية .

وكتبت دينا زهرة في تعليقها على الصورة قائلة : ” أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا .. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن .. على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتمنى لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه المرحلة .

يذكر أن دينا زهرة هي الإعلامية الثالثة المصابة بفيروس كورونا في قناة ” CBC Extra News ” بعد إعلان إصابة الإعلاميتين ” أية عبد الرحمن ” و ” ريهام السهلي ” .