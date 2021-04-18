كشفت الإعلامية ” أسماء مصطفى ” مقدمة برنامج ” هذا الصباح ” على قناة إكسترا نيوز عن سبب غيابها عن الظهور في الفترة الماضية .

حيث أعلنت أسماء مصطفى في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بمرض السرطان وتلقيها للعلاج .

فكتبت قائلة : ” أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص ” .

وتابعت : ” أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم .. صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه ” .

وأضافت أسماء مصطفى : ” مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر .. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول .. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء ” .