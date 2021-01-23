نشرت الإعلامية ” هبة الأباصيري ” صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” فاجئت من خلالها متابعيها بإطلالتها .

حيث ظهرت هبة الأباصيري وهي ترتدي الحجاب من أمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية .

وكتبت هبة في تعليقها على الصورة : ” اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه .. قد استجرت بخير الخلق أحمد .. من جعلته يا إلهي خاتم الرسل .. دبر مصالحنا واستر فضائحنا .. واغفر قبائحنا يا غافر الزلل ” .

وأعربت هبة الأباصيري عن إشتياقها لزيارة المسجد النبوي فقالت : ” اللهم عودة قريبة وزيارة لحبيبك المصطفى يارب ” .