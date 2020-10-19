شن الإعلامي البريطاني الشهير ” بيرس مورغان ” هجوما حادا على صديقته ” ميغان ماركل ” في تصريحات له لصحيفة ” ديلي إكسبريس ” البريطانية واصفا إياها ب ” المتسلقة الإجتماعية القاسية ” وأن همها الوحيد هو أن تصبح نجمة عالمية .

وأشار بيرس مورغان في تصريحاته إلى أن ماركل تقود حياة زوجها الأمير هاري وأن ما يقوله عنها بناءا على قربه منها وعلاقة الصداقة التي كانت بينهما ومعرفته بها .

فقال : ” الطريقة التي تعامل فيها ميغان ماركل أصدقائها وعائلتها تعكس شخصية متسلق اجتماعي .. إنها حقا متسلقة إجتماعية قاسية لن تتوقف عند أي شيء لنيل ما تريده .. أنا متأكد أن السماء هي حدود طموحاتها ” .

وتابع : ” هذا همها الأول والأخير وخطتها من البداية وأنا متأكد من ذلك والحقيقة أنها أطلعتني بصراحة على خططها عندما كنا صديقين مقربين كان هذا طموحها الأكبر في الحياة .. يمكنني القول بالتأكيد أنه من خلال تجربة شخصية بعد أن طلبت مني المساعدة في كيفية التعامل مع الصحافة أن ميغان ماركل يمكنها أن تفعل السحر عندما تكون بحاجة لك ولكنها بعد أن تنال مرادها تتخلى عنك فورا ” .

وأضاف بيرس مورغان : ” نظرا لمعرفتي بها وصداقتي السابقة لها فإنني أعرف أي نوع من الأشخاص هي ميغان ماركل .. أؤكد بأني لست مهووسا بها وانتقادي لها هو حقيقي وشرعي ” .