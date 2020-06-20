كشف الإعلامي السعودي ” حمود الفايز ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” عن إصابة والده وإثنين من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد .
فكتب في تغريدته قائلا : ” دعاؤكم لوالدي .. الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري لليوم الثاني ..
قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفيروس ” نتيجة إيجابية ” ” .
وأضاف : ” وإثنين من أفراد أسرتي بالرياض .. بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين ” .
وتفاعل عدد من الإعلاميين والمسؤولين ومتابعي حود الفايز على التغريدة متمنيين الشفاء العاجل والسلامة لوالده والمصابين من عائلته .