كشف الإعلامي السعودي ” حمود الفايز ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” عن إصابة والده وإثنين من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في تغريدته قائلا : ” دعاؤكم لوالدي .. الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري لليوم الثاني ..

قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفيروس ” نتيجة إيجابية ” ” .

وأضاف : ” وإثنين من أفراد أسرتي بالرياض .. بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين ” .

وتفاعل عدد من الإعلاميين والمسؤولين ومتابعي حود الفايز على التغريدة متمنيين الشفاء العاجل والسلامة لوالده والمصابين من عائلته .