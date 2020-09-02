نشر الإعلامي اللبناني ” رواد ضاهر ” منشورا له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي كشف من خلاله عن تقديمه لاستقالته من قناة ” otv ” بعد 13 عاما من العمل بها .

ولم يكشف رواد ضاهر عن الأسباب التي دفعته إلى إتخاذ هذا القرار مشيرا إلى إنه قد يتحدث عنها في وقت لاحق .

فكتب في منشوره قائلا : ” اليوم تقدمت باستقالتي من محطة OTV .. على أن اختتم يوم الأحد مسيرة 13 عاما فيها .. الشكر لإدارة المحطة والتحية للزملاء فيها .. استقالتي أتت لأسباب قد أتحدث بها لاحقا لكنها بعيدة عن تعليقات البعض من محترفي لغة التخوين والشتم والتجريح لا غير ” .

وتابع رواد ضاهر : ” ونصيحتي لهؤلاء شغلوا عقلكم بدل غريزتكم علنا نحظى ببلد يليق بأحلامنا بدل أن يبقى حلبة لصراعات فيما بينكم ومع طواحين الهواء ومع أنفكسم أولا ” .