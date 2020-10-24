كشفت وسائل إعلام عالمية عن الحكم بإلغاء قضية التحرش الجنسي التي كان قد رفعها شخص يدعى ” جيمس سيفتشك ” ضد النجم العالمي الراحل ” مايكل جاكسون ” .

والذي اتهمه فيها جيمس سيفتشك باستغلاله جنسيا عندما كان عمره 10 سنوات مئات المرات في منزله وخلال جولات فنية ما بين نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي .

وتم رفض الدعوى القضائية لعدم توفر الأدلة إذ أن الشاب كان وثّقها سابقا في فيلم وثائقي صدر العام الماضي بعنوان ” الرحيل عن نفرلاند ” لصالح HBO .

وكانت المحكمة قد برأت مايكل جاكسون في عام 2005 من تهم التحرش بصبي آخر يدعى ” ويد روبسون ” الذي ظهر في الفيلم الوثائقي متهما جاكسون بالتحرش به عندما كان بعمر السابعة .. ونفت أسرة جاكسون الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي .