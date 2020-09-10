انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن يوم أمس الأربعاء إعلانا تم نشره عبر أحد الحسابات على موقع ” فيس بوك ” يعرض طفلا للتبني وذلك بسبب إنفصال والديه وعدم رعايتهم له .

فجاء في الإعلان : ” مساء الخير .. اللي يحب يتبنى طفل أنا عاجز عن تربيته وعمره سنة و 8 أشهر .. أمه وأبوه منفصلين واللي بتحب ترن عليا على هادا الرقم ” .

وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من جانب المتابعين الذين هاجموا الأبوين على ترك طفلهما الذي لم يكمل عامين من عمره دون رعاية أو مأوى .

كما أصدرت إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام بيانا توضيحيا حول الإعلان تضمن الآتي : ” ورد لإدارة حماية الأسرة اليوم منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده عرض أحد الأطفال وعمره سنه وثمانية أشهر للتبني ” .

وتابع : ” فور ورود المنشور تم تتبعه وتحديد هوية الشخص الذي قام بنشر المنشور وجرى التحرك لمكان وجود الطفل وجرى اصطحابه لإدارة حماية الأسرة والاحتفاظ به في إحدى دور الرعاية وستتم متابعة حالته إجتماعيا من خلال دراسة شاملة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تحقق المصلحة الفضلى له ” .