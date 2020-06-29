تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية في تونس تحديدا في مقام الولي الصالح سيدي جابر .

حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من النساء التونسيات و هن يقومن بالغناء والرقص والزغاريد .. بينما جلس البعض منهن على القبور بدل الكراسي .

وهو الأمر الذي أثار الجدل واستياء الكثير من المتابعين الذي سبب مقطع الفيديو صدمة بالنسبة لهم وللرأي العام والذين وصفوا الأمر ب ” الفضيحة ” .

وأعلنت النيابة العامة في تونس أنها قررت فتح تحقيق قضائي بتهمة انتهاك حرمة المقابر وتعهدت الشرطة العدلية بمحافظة المهدية بالبحث في الموضوع .