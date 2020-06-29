تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية في تونس تحديدا في مقام الولي الصالح سيدي جابر .
حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من النساء التونسيات و هن يقومن بالغناء والرقص والزغاريد .. بينما جلس البعض منهن على القبور بدل الكراسي .
وهو الأمر الذي أثار الجدل واستياء الكثير من المتابعين الذي سبب مقطع الفيديو صدمة بالنسبة لهم وللرأي العام والذين وصفوا الأمر ب ” الفضيحة ” .
وأعلنت النيابة العامة في تونس أنها قررت فتح تحقيق قضائي بتهمة انتهاك حرمة المقابر وتعهدت الشرطة العدلية بمحافظة المهدية بالبحث في الموضوع .
المقابر لها رهبة، و الأموات لهم حرمة !
يا ضياع تعب التوانسة في الثورة و عقولهم مازال الجهل يعشش فيها ! امازلتم تؤمنون بالاضرحة و بركات الأولياء !
التبرك بقبور الموتى هي الشيء الوحيد الذي يتفق عليه السني و الشيعي من المحيط الى الخليج!
أناس على قيد الحياة يلتمسون البركة و تحقيق الأمنيات من شخص ميت ! يا ترى هذا الجهل كم سيكفينا من ثورات لاسقاطه من العقول و النفوس؟؟؟؟!!!!!!
يا بعد عيوني امازيغو صارت تمارس الفتيا ههههههههههههههه
اجتهادك غلط مريوم مراميرو ، وعليه لك اجر واحد وليس أجران ههههههههههههههههه كما يقول الذين لا يعلمون وهم مخطئون ههههههههههههه زيارة القبور ترقق القلوب كما قال رسول الله صلى الله عليه واله ، الذي زار قبر امه والى اخر يوم في حياته كان يزور قبور شهداء البقيع حتى وهو مريض يتكأ على اكتاف بعض رجال المسلمين لفعل ذلك ! لكن في زمننا هذا المشكلة تكمن في الناس ، الذين تركوا زيارة الاولياء وصاروا يزورون الادعياء ، وطريقة الزيارة وماذا يقال فيها ، فزيارة الاولياء بركة لانه ما يحركها هو الحب في الله ، هو الحب يا مراميرو ، ينزل البركات هههههههههههههه وهو قوربات ، الله يرزقك إياه له ولاولياءه ولمن يستحق قلبك هههههههههههههه ويهوسك هوس ، فهل الدين الا الحب ؟ كما كان يقول الامام حفيد رسول الله جعفر الصادق صلوات الله عليهما والهما . نكمل بعدين عيوني هههههههههههههههه
يتكا = يتوكأ
ماذا تقول أنت؟