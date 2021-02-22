قضت محكمة شمال الجيزة يوم أمس الأحد بإلزام الكاتب والسيناريست ” تامر حبيب ” بدفع تعويض قدره 300 ألف جنيه لصالح الإعلامي ” أحمد موسى ” .

وذلك على خلفية ثبوت ما ارتكبه تامر حبيب من جريمة السب في حق أحمد موسى بنشره منشور مسئ على صفحته في عام 2017 .

وكان قد تقدم ” عمر الأصمعي ” محامي أحمد موسى ببلاغ ضد تامر حبيب طالب فيه بمعاقبته على جريمته والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .. واستخلصت المحكمة أن المدعي أصيب بضرر أدبي جراء ما نشره المتهم على صفحته .

وقال الإعلامي أحمد موسى في تعقيبه على هذا الحكم إنه قرر توجيه مبلغ التعويض بالكامل لعلاج غير القادرين في قرية شطورة مسقط رأسه .