بدأت، منذ قليل، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام حيث يؤم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

وقد دعا بن حميد للفلسطينيين بالنصر قائلا “اللهم انصر إخواننا وأهلنا في #فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدًا ونصيرًا، اللهم طهّر #المسجد_الأقصى من دنس الصهاينة المحتلين.”

كما أكد إمام المسجد الحرام في خطبته على ضروة الفرح في العيد قائلا “إذا لم يكن الحديث عن الأحوال السارة والأمورة المبهجة في يوم العيد، فمتى يكون؟، ليس العيد لإحياء الأحزان وتذكر الآلام فهو يوم البهجة والزينة.”.