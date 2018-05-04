إن توقّفتِ عن ارتداء الجينز لبضعة أيام.. ستتفاجأين بالنتيجة

هل سألتِ نفسك يوماً ما الذي قد يحصل إن توقّفتِ عن ارتداء الجينز لبضعة أيام أو أسبوع؟ ما الذي سترتدينه؟ كيف ستنسّقين إطلالتك؟

ببساطة، ستدركين فعلاً وحقاً ما هي الملابس والقطع والصيحات التي تتطلّبها خزانتك! ستعلمين أيّ صيحات أو ملابس يجب أن تشتري وأيّ منها لست بحاجتها ولا يجب أن يقع نظرك عليها وأنتِ تتسوّقين. ستدركين أيضاً أنّك تملكين الكثير من الملابس والقطع والصيحات التي لا ترتدينها ولا تنسّقينها ظناً منكِ أنّها لا تليق بشيء أو لأنّك ببساطة تكرّرين الجينز من دون وعي وترتدينه مع قطع محدّدة متناسية صيحات وملابس أخرى تملكينها فعلاً.

لذا، جرّبي هذا الاختبار وطبّقيه فعلاً، امتنعي أو توقّفي عن ارتداء الجينز لبضعة أيام وغربلي حينها خزانتك واكتشفي ما الذي تحتاجينه فعلاً، ما الذي يجب أن تتخليّ عنه وما الذي يمكن اعتباره بديلاً عن الجينز فربما حان الوقت كي تنوّعي أكثر في إطلالاتك.

لا تتردّدي في استبدال الجينز بالسروال الرسمي لا سيّما أنّ تنسيقه لم يعد حكراً على الملابس الرسميّة بل بات بإمكانك أن ترتدينه مع الحذاء الرياضيّ والـ Tshirt. أيضاً، لا تغضّي النظر عن السروال المخملي وإن كنا في موسم الصيف إذ يمكنكِ تنسيقه مع القميص الكلاسيكيّ أو الـ Tshirt لإطلالة بوهيميّة مثلاً. ولا تستهتري أبداً في التنانير واللمسة التي يمكن أن تضفيها على إطلالتك لا سيّما أنّها هي أيضاً باتت منسّقة مع التوبات بقصّاتها جميعها والأحذية الرياضيّة والمسطّحة وليس فقط مع الإطلالة الأنثويّة.

أخيراً، لا تتردّدي في اختيار الجامبسوت المنسدل والواسع والفساتين الماكسي المنسدلة أو الناعمة فهي بدورها ملابس تعتبر بديلاً مناسباً وملفتاً عن الجينز وأنتِ لا تدركين أو تنتبهين لها.