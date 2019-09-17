إيطاليا تدفع 27 ألف دولار لمن ينتقل إلى بلداتها

أعلنت منطقة ” موليز ” في شرق إيطاليا عن أنها ستدفع أكثر من 27 ألف دولار للانتقال إلى إحدى قراها الـ 106 التي تعاني من قلة السكان .

ووفقا لشبكة ” سي إن إن ” الأمريكية بأن أي شخص يقبل بهذا العرض سوف يحصل على 700 يورو شهريا أي ما يقرب من 770 دولار لمدة 3 أعوام .

وذلك من أجل مساعدة السكان الجدد على الاستقرار في المنطقة التي تعرف بمساحاتها الخضراء وبساتين الزيتون فيها والتي تعد من المناطق الخلابة في إيطاليا .

كما يتعين عليهم الالتزام ببدء عمل تجاري صغير مثل افتتاح مطعم أو حانة أو مكتبة أو مزرعة ريفية صغيرة من أجل المساهمة في الاقتصاد المحلي .

ويتم تشجيع الشباب والأزواج الذين لديهم أطفال على التقديم لهذا المخطط الذي انطلق رسميا يوم أمس الموافق السادس عشر من سبتمبر .

وغادر آلاف الأشخاص منطقة موليز في الأعوام الأخيرة .. وتنص الإحصاءات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سكنوا فيها انخفض بمقدار 9 آلاف شخص منذ عام 2014 مما قلل عدد سكان المنطقة إلى 305 ألف شخص فقط .

ويرجع ذلك بسبب هجرة الشباب إلى المدن بحثا عن العمل .

وتتضمن منطقة موليز 106 بلدات من بين 136 بلدة فيها على أقل من ألفين شخص .

والتي تتميز بتواجد كل شيء في مكان واحد من البحر والبحيرات والغابات وسلاسل جبال ” أبينين ” .