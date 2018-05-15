ابراهيم عيسى: الصيام متعب للصحة ويظهر الفوارق الاجتماعية… وهذه هي الحكمة الحقيقية من الصوم!

اعتبر الإعلامى المصري إبراهيم عيسى ان اسباب فرض الصيام لا يمكن ان تمر على عقل ومنطق سليم ذلك أن الحكمة التي يتم الترويج لها من قبل الدعاة ثبث بطلانها.

وقال عيسى، خلال تقديمه برنامج “مختلف عليه”، على فضائية “الحرة”، إنه بحث كثيرًا فى حكمة صيام شهر رمضان، واستمع لعشرات الحجج التى يقولها آلاف الوعاظ من حكمة الصيام، منها الشعور بالفقير وأن به صحة، مضيفاً أن العلم نسف كل هذا، وأدركنا أن الصيام متعب للصحة، وكاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة.

وأضاف عيسى :” لم أرى فى صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادى من الله عز وجل.. افعل وصم، فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام”.

وتابع: “إن شالله ما أدركنا حكمة الصيام.. ربنا عايزنا نصوم فهنصوم.. بلاش استغراق فى بحث عن أسباب هى فى حقيقة الأمر أسباب لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليم”، مردفاً:”الحكمة الحقيقية فى الصيام هى أنك عبد لله، والعبد يسمع أمر الله”.

كما استضاف ابراهيم خلال نفس الحلقة باحث سوري قال ان المسلمين يصومون في الوقت الخاطىء وان رمضان يجب ان يبدأ دائما في نهاية شهر سبتمبر معتبرا ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب قررا الغاء شهر النسيء بناءا على قراءة خاطئة لاية قرانية.