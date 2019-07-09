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ابنة الفنان الراحل ” عامر منيب ” تحتفل بتخرجها وتوجه رسالة لروحه

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نشرت ” مريم ” الإبنة الكبرى للفنان الراحل ” عامر منيب ” صورة عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” وهي تحتفل بتخرجها من الجامعة .

وظهرت مريم في الصورة وهى مرتدية زي التخرج وتحتفل بهذه المناسبة .

ووجهت رسالة إلى والدها قائلة : ” بابا أنا اتخرجت ” .

كما هنأ الملحن ” خالد عادل ” مريم على تخرجها حيث نشر لها مجموعة من الصور من حفل تخرجها عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” وكتب معلقا : ” القمر بتاعنا كبر واتخرج احلى مريم فى الدنيا .. ربنا يحميكى يارب يا مريوم .. واشوفك أحلى وأحلى وأجمل .. وانتظروو قريبا القمر .. ” .

وجاءت كلمات عادل لتثير الجدل عند الجمهور حول نيتها في احتراف الفن بعد تخرجها من الجامعة .

يذكر أن عامر منيب قد توفى يوم 26 نوفمبر 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهر الـ48 عاما بعد صراع مع مرض السرطان في القولون .

القمر بتاعنا كبر واتخرج Mariam Amer Mounib…احلى مريم فى الدنيا …ربنا يحميكى يارب يا مريوم…واشوفك احلى واحلى واجمل…….وانتظرووووووووووو قريبا ……القمر…..😍😍😍😍😍😍

Posted by Khaled Adel on Friday, July 5, 2019

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