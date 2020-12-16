نشرت الإعلامية الأردنية فاديا الطويل مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، لابنتها، والتي على ما يبدو تقوم بتصوير أحد الإعلانات حاليا، وهو ظهور نادر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت فاديا الطويل مع مقطع الفيديو: “فخورة فيك يا ماما الله يوفقك بكل خطواتك”.

وظهرت ديانا الطويل ابنة الإعلامية الأردنية الشهيرة فاديا، في مقطع الفيديو وهي منشغلة بعملها، بينما تقوم والدتها بتصويرها.

وأشاد المتابعون بجمال ابنة فاديا الطويل، فيما قال البعض إنها تشبه والدتها كثيرا، بينما نفى البعض الآخر وجود تشابه بينهما.

وجاء في التعليقات: “ما شاء الله قمر جمالها ساحر الله يحميها من العين”، وقالت متابعة أخرى: ” انا أتابعها من فترة بشوف ايش انجازاتها بس صراحة ما لقيت شي الا انها تتكلم انجليزي وتبي تضعف”.

وعلقت متابعة أخرى: “شكلها جميل الله يحميها هاي عادي تصير فاشينيستا وتنزل صور كل يوم ما نزعل، فيها شبه من أمها بس هي أجمل “، وقالت أخرى:” ما أحس انها تشبه امها هي أحلى بكتير”.

وقال أحد المتابعين: “قمر مثل أمها جمال وأخلاق وتربية الله يحفظكم”.

وربط المتابعون بين تصريحات فاديا الطويل حول الفاشينيستات، ونشر ابنتها لصورها مؤخرا، وعلقوا حول إمكانية عمل ديانا كموديل، بعد أن انتقدت فاديا الطويل الفاشينيستات بقسوة، واصفة إياهن بالتافهات فقالت: “أتفه منهم ما شفت”.

وتابعت الإعلامية الأردنية في تصريحات سابقة قائلة: “كل واحد صار يدور على غلطات التاني هل هي الغيرة هل هو التنافس هل هو مجردإثارة الجدل أنا ما بعرف بس اللي بشوفهم زي هيك فورًا ببطل أتابعهم وبعتبرهم من أتفه الناس”.

مما جعل العديد من المتابعين يعلقون بأن فاديا الطويل نصحت ابنتها بالتوجه لمجال عرض الأزياء.

وقدمت فاديا الطويل برامج عديدة على قناتي العربية وMBC، ومن أبرز ما قدمت برنامج “صباح الخير يا عرب” و”كلام نواعم”، كما نالت لقب أفضل مذيعة حوارية، وعملت بمجال إدارة المدارس.

وحصلت الطويل على العديد من الجوائز، كما تكرمت من السيدة الأولى لورا بوش زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش كأقوى سيدة بالخليج وأشجع نساء العالم.