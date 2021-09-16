تصدر هاشتاغ “اثير الحلوة في خطر” الترند على موقع تويتر في السعودية والامارات ، خلال الساعات الماضية، بعد أن أثارت شابة من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي الجدل بعد نشرها مقطع فيديو خاطبت متابعيها من خلاله، بينما كانت تشير بيدها مظهرة إشارة متعارف عليها عالميا، تدل على “الاستنجاد بسبب التعنيف”.

وأدى انتشار الفيديو الذي نشرته الشابة التي تُعرف على مواقع التواصل باسم “أثير الحلوة” إلى ظهور هاشتاغ #أثير_الحلوة_في_خطر، بين المواضيع المتصدرة لتويتر في السعودية، الأربعاء.

وبدت أثير مضطربة في الفيديو، حيث عبرت خلاله عن حبها لمتابعيها، كما قالت إنها تشعر بالتعب، وأنها قد تختفي عن الظهور لفترة.

وظهرت أثير في الفيديو وهي تقول لمتابعيها “مرّة (كثيرا) أحبكم.. أنتم أحسن ناس في حياتي”، وأردفت “أنا مرة تعبانة”.

وتابعت “المهم.. لو اختفيت أربعة أيام، أسبوع، أسبوعين، مرة أحبكم ولا تزعلوا مني بأي شيء أبدا”.

ونشر أحد الحسابات على تويتر مقطع الفيديو، مرفقا إياه بتعليق يقول “أثير تتعرض للإساءة”.

وأكد أحد الحسابات أن العلامة التي أظهرتها أثير تدل على أنها في خطر فعلي، وشارك صورة تفسرها، قائلا “علينا أن نساعدها”.

وقالت مغردة إن أثير “فتاة يمنية تبلغ من العمر 16 عاما تسكن في الإمارات”، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أنها عارضة أزياء تعيش في السعودية وتبلغ من العمر 25 عاما.