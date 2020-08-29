اندلعت يوم أمس الجمعة أعمال شغب واحتجاجات عنيفة في مدينة مالمو بجنوب السويد حيث تجمع ما لا يقل عن 300 شخص للاحتجاج على أنشطة مناهضة للإسلام .

وذلك على خلفية قيام متطرفون يمينيون بحرق نسخة من القرآن الكريم في ميدان عام يوم أمس الجمعة وفقا لما قاله متحدث بإسم الشرطة السويدية .

وأضاف أن المحتجين أضرموا النار في إطارات سيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة .. وأن الاحتجاجات قامت في نفس المكان الذي تم به حرق نسخة القرآن في وقت سابق .

وتابع : ” لم نسيطر على الوضع ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه ” .

فيما أشارت صحيفة ” آفتونبلاديت ” بأن الاحتجاجات المناهضة للإسلام وقعت بعد رفض منح ” راسموس پالودان ” زعيم حزب ” الخط المتشدد ” الدنماركى اليمينى المتطرف تصريحا لحضور إجتماع فى مالمو وتم منع دخوله عند الحدود السويدية .

A huge protest of Muslims after against a"Stram kurs" a Danish far-right burned the Quran in public on the street. #malmö #Sweden pic.twitter.com/cSjEQnQygC — Muneeb (@mMuneeBj) August 28, 2020