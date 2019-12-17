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احتجاز سوري داخل شقة والاعتداء عليه بالأحذية .. والفاعل ” شيخ من الأسرة الحاكمة ” في الكويت

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نشرت صحيفة ” الراي ” الكويتية واقعة تعدي أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت على سوري باحتجازه داخل شقة لمدة 12 ساعة في منطقة ” صباح السالم ” دون وجه حق .

حيث احتجز السوري داخل الشقة بمساعدة عدد من مرافقيه وقام بتقييد حركته والاعتداء عليه بالسب والشتم وضربه بالعصي والأحذية في أماكن متفرقة من جسده والاستيلاء على هاتفه الشخصي وذلك على خلفية خلاف مالي .

وتوجه السوري إلى مركز الشرطة وأدلى بأقواله ضد المتهم مبينا أوصافه .. واتهم إياه بضربه وشتمه وحجز حريته .

كما أحيلت القضية إلى النيابة العامة وبدأت المباحث الجنائية مهمة البحث عن المتهم الذي تبين وجود قضايا أخرى مسجلة بحقه .

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