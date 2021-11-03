احتفى سياسيون وناشطون لبنانيون بخبر إعلان البيت الأبيض في واشنطن، عن تعيين الشابة سارة منقارة، البالغة 32 عامًا، وهي من طرابلس، شمال لبنان، مستشارة خاصة للولايات المتحدة بشأن حقوق المعاقين الدولية. فقد أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس تعيبن السيدة الطرابلسية كمستشارة خاصة للحكومة الأميركية.

هذه الشابة، عاشت مسارًا طويلًا من تحدي الذات والمثابرة لبلوغ أحلامها، وهي كفيفة، وسبق أن ذكرت في إحدى مقابلاتها الصحافية، أنها تعاني مع شقيقتها من مرض وراثي يؤدي إلى فقدان البصر بطريقة تدريجية، فخسرت بصرها في السابعة من العمر.

تقيم سارة في أميركا، بعد أن نشطت في لبنان على نطاقٍ واسع، وتحديدا في مدينتها طرابلس، وتم اختيارها من بين شخصيات فوربس الـ30 في مجال العمل الاجتماعي. وهي كانت في السابع والعشرين من عمرها.

وقد هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون وعقيلته الشابة اللبنانية سارة منقارة على تعيين الرئيس الأميركي لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية، وأكّدا أن هذا التعيين يشكل مصدر فخر واعتزاز لأهلها وأصدقائها وللشعب اللبناني بأسره.

كذلك وجه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري التهنئة على تعيين سارة منقارة حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في ادارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الاميركية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية.”.

مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في ادارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الاميركية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية. — Saad Hariri (@saadhariri) November 2, 2021

كذلك علق اللواء أشرف ريفي، الوزير السابق، عبر “تويتر” كاتبا “سارة منقارة هي الوجه الحقيقي لطرابلس ولبنان. كل التهنئة للمدينة بابنتها اللامعة التي عُيِّنت مستشارة للولايات المتحدة الأميركية بشأن الحقوق الدولية للمعاقين. كل الفخر بسارة منقارة”.

سارة منقارة هي الوجه الحقيقي لطرابلس ولبنان.

كل التهنئة للمدينة بابنتها اللامعة التي عُيِّنت مستشارة للولايات المتحدة الأميركية بشأن الحقوق الدولية للمعاقين.

كل الفخر بسارة منقارة pic.twitter.com/hgvJkxD5kw — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 2, 2021