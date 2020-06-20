قام مسئولون داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص بمحافظة البحيرة في مصر بإحضار فرقة موسيقية شعبية لإقامة حفلا ابتهاجا برحيل ونقل مديرة الإدارة الصحية التي يعملون بها .

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر العاملون وهم يرقصون على أنغام المزمار في الحفل المقام داخل ساحة الإدارة .

وعاقبت المحكمة الإدارية العليا بإيقاف كل من مراقب صحي بوحدة كوم تقالة بأبو حمص والمحقق القانوني بالإدارة الصحية بأبو حمص وآخرين من المراقبين الصحيين وفني أشعة وممرض عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لما نسب إليهم .

وأكدت المحكمة على أن المسئولين قاموا باستئجار مكبرات للصوت مما أدى إلى تجمهر العاملين والأهالي وتوقف العمل في المركز الطبي طوال اليوم دون تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين .