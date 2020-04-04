احمد منصور يشيد بالاجراءات التركية ويسخر من المصرية في مواجهة فيروس كورونا

أثار أحمد منصور، الإعلامي المصري بقناة الجزيرة القطرية، حالة من الجدل بين متابعيه بسبب تغريداته التي تناول فيها الاجراءات التي اتخذتها كل من تركيا ومصر في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
فقد نشر منصور تغريدة بتاريخ الـ23 من مارس/ اذار الماضي، انتقد فيها ارسال مصر طائرة مساعدات الى ايطاليا قائلا: “رغم تفشى فيروس كورونا في معظم محافظات مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والاحتياجات الطبية السيسي يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت.. أما آن لهذه المهزلة أن تنتهي ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة؟”.
رغم تفشى #فيروس_كورونا فى معظم محافظات #مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والإحتياجات الطبية #السيسى يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت …أما آن لهذه المهزلة أن تنتهى ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة ؟ pic.twitter.com/83CtsaKSZb
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) March 23, 2020
غير ان منصور نفسه، عاد واشاد بإرسال تركيا مساعدات الى ايطاليا كاتبا: “في الوقت الذى تخلّت فيه أوروبا عن إيطاليا وتركتها تواجه فيروس كورونا المستجدّ وحدها تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا وهذا يؤكد أن فيروس كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا؟”.
فى الوقت الذى تخلّت فيه أوروبا عن #إيطاليا وتركتها تواجه #فيروس_كورونا_المستجدّ وحدها #تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا وهذا يؤكد أن #فيروس_كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا ؟ pic.twitter.com/uvQYeVrYzf
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 1, 2020
وبعد اتهامه بالتناقض في التغريدتين السابقين، رد منصور بغضب مؤكدا ان ليس هناك مجالا للمقارنة حسب تعبيره.
عادة لاأرد على السفهاءلكنى أستمتع بتأديب الجهلةوالمنافقين من فيروسات #السيسى و #بن_سلمان ماوجه التناقض أيهاالجاهل@zaedbinkami وإحداهماعن #السيسى الذى يدعمه نظامكم المستبدفيشارك فى تدميرشعب #مصر ونهب خيراته والأخرى عن #تركيا الغنيةالتى انتخبت رئيسها وهى جزء من أوروبا #فيروس_كورونا https://t.co/N3lE2VnbvD
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 3, 2020
كما نشر منصور تغريدة اخرى تضمنت خطابا لاردوغان تحدث فيه امكانات تركيا الطبية قائلا ان هناك 69 دولة طلبت المساعدة منهم.
الرئيس التركى #أردوغان يرد على المشككين ويطمئن القلقين :لدينا مليون طبيب وأفضل نظام تأمين صحى شامل وأفضل المستشفيات ولدينا اكتفاء من احتياجاتنا للقطاع الصحى كنا فى الماضى نطلب العون من الآخرين لكن الآن هناك 69 دولة طلبت العون منا ،نحن جاهزون لكل السيناريوهات #فيروس_كورونا #تركيا pic.twitter.com/JPv7ESKk6a
— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 4, 2020