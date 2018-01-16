احمد موسى يسخر من ارتباك الامير تميم امام اردوغان.. شاهد ماذا قال!
سخر الإعلامي المصري أحمد موسى من ما وصفه بارتباك أمير قطر تميم بن حمد اثناء لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال “موسى” في برنامجه “على مسئوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “أمير قطر عنده حالة من القلق عامل زي التلميذ قدام المدير بتاعه قاعد خايف ومرعوب وأردوغان ولا هو هنا.. دماغه في حتة تانية”.
روح أنجب وانطم يا قزم النظام السيساوي …. بعدين خلي حاكمكم ابو نص السان ايسوي ربع اللي سوته قطر وحكامها لشعبها هذا عدا التطور والعلم والثقافه والنظافه ووووووووً الواحد شنو يعدد ويعدد وبعدين تعال علق يا صعلوك ولَك قطر صارت تتناطح بعلمها وتطورها بالدول المتقدمة وهي دوله صغير ما تتعده مساحتها قريه من قرى مصر وإلا بس شاطرين تفتحون افواهكم بالقذازات على غيركم !!!! يا معفنين قلباً وبلداً وحكاماً وأعلاماً ونص الشعب أتفوا على شكلك يا مسخ ……