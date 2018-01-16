احمد موسى يسخر من ارتباك الامير تميم امام اردوغان.. شاهد ماذا قال!

احمد موسى يسخر من ارتباك الامير تميم امام اردوغان.. شاهد ماذا قال! منوعات

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سخر الإعلامي المصري أحمد موسى من ما وصفه بارتباك أمير قطر تميم بن حمد اثناء لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال “موسى” في برنامجه “على مسئوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “أمير قطر عنده حالة من القلق عامل زي التلميذ قدام المدير بتاعه قاعد خايف ومرعوب وأردوغان ولا هو هنا.. دماغه في حتة تانية”.