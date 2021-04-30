انتشر على موقع التغريدات “تويتر” وسم أو “هاشتاغ” “جريمة صباح السالم” بعد مقتل فتاة على يد شاب إثر اختطافها لها.

وأشارت معلومات نشرها مغرّدون إلى أن الضحية رفضت الزواج من الجاني، وأنها رفعت ضده قضية تم إثرها إلقاء القبض عليه قبل إخراجه من السجن بكفالة مالية.

وتناقل الناشطون على المواقع فيديو يُظهر لحظة اختطاف الجاني للضحية. كما بدت والدتها وهي تصرخ وتشير إلى أنه اصطدم بسيارتها وخطف ابنتها، مناشدةً الجميع إنقاذها. كما ظهرت شقيقتها وهي تبكي بعد مقتلها.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن “قطاع الأمن الجنائي تمكّن من ضبط مواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه جريمة قتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير”.

وأضافت الصحيفة “أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجّهه إلى جهة غير معلومة، فتوجّه رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من جانب قطاع الأمن الجنائي والذي ضبط الجاني في زمن قياسي، وبمواجهته أقرّ واعترف بأنه سدّد الى المجني عليها طعنة واحدة نافذة في الصدر أدت إلى وفاتها. وبناءً عليه، أُحيل المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.