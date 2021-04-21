تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة كتبتها سيدة مصرية إلى إمام مسجد في الإسكندرية تطالبه فيها بالدعاء على زوجها أثناء إقامة صلاة التراويح مقابل 100 جنيه وذلك بسبب زواجه من أخرى .

وفي تفاصيل الواقعة التي تناولتها وسائل إعلام مصرية أن إمام المسجد ويدعى ” أحمد زيدان ” فوجئ في صلاة التراويح بطفل يعطيه لفافة من الورق ويخبره أن والدته طلبت منه تسليمها له .

وعندما فتح إمام المسجد اللفافة وجد فيها رسالة إليه مصحوبة بمبلغ مالي قدره 100 جنيه .. وجاء في نص الرسالة : ” أنا سمعت صوتك في الصلاة .. صوتك حلو وخاشع وشكل ربنا هيستجيب منك ” .

وتابعت : ” أنا جوزي اتجوز عليا .. ادعي عليه من قلبك وأنا بعتلك 100 جنيه تحت الحساب وكل ما تدعي أكتر وبخشوع هزودلك المبلغ ” .

وأشار أحمد زيدان إلى أنه قام بنشر صورة الرسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” للتعبير عن استيائه من تصرف هذه السيدة وتلك الرسالة التي لم يكن يتوقعها على الإطلاق .