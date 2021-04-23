ارتبط شاب ياباني بـ35 امرأة في الوقت نفسه وقام بإخفاء الأمر عن السيدات التي عاشرهنّ إلا أن خطأ واحد كشفه وتمّ القبض عليه بتهمة الاحتيال والتلاعب بيوم عيد ميلاده.

وقبض على تاكاشي مياغاوا بأنه يواعد هؤلاء النساء بهدف الحصول على هدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار على مدار السنة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ويبلغ الشاب 39 عاما من العمر وقال لكل واحدة من الـ35 حبيبة تواريخ مختلفة لعيد ميلاده، وسارت خطته حتى يحظى بهدية طيلة أيام السنة.

وخلال تلك الفترة التي خدع فيها السيدات حصل على هدايا ومبالغ قدرها 100000 ين ياباني.

والمشتبه به التقى بضحاياه أثناء عمله في شركة تسويق، واستهدف النساء العازبات وبدأ كل علاقة بالاقتراح عليهنّ بأن ​الزواج​ سيكون على الورق.

وتم الكشف عن خطته عندما شكلت النساء “جمعية للضحايا” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشفن أنهن على علاقة بالشاب نفسه بعدما تداولن صورته فأبلغن الشرطة عنه.







